Fano (Pesaro e Urbino), domenica 21 dicembre 2025- Oltre due ore di musica e un pieno di solidarietà: il “ Concerto di Natale. Note Solidali ” - giunto alla sua 25esima edizione - ha unito note e gesti concreti a favore dell’ Oasi dell’Accoglienza di Sant’Andrea in Villis. La serata benefica andata in scena poco fa al Teatro della Fortuna si è chiusa con 2.157 euro raccolti e devoluti all’Oasi dell’Accoglienza di Sant’Andrea, una cifra netta destinata a sostenere le attività di una realtà che da oltre trent’anni rappresenta un presidio silenzioso ma fondamentale per chi vive situazioni di fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, sold out per il Concerto di Natale e 2.157 euro all’Oasi di Maria Chiera

