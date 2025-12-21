Famiglia nel bosco | Una figlia con bronchite non curata I bimbi saranno sentiti da soli

Continua la corsa contro il tempo degli avvocati che tutelano gli interessi della famiglia nel bosco per consentire ai genitori di riunirsi coi loro tre figli per Natale: un'impresa non semplice, che passerà attraverso un'audizione e un ultimo tentativo di richiesta di ricongiungimento sotto la vigilanza costante dei servizi sociali. L'audizione. La Corte d'Appello dell'Aquila, nel rigettare il ricorso dei legali di Catherine e Nathan Trevallion contro il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e il trasferimento dei minori in una casa famiglia, ha annunciato che i piccoli dovranno essere nuovamente sentiti in tribunale ma da soli, così da eliminare ogni possibilità di condizionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

