Famiglia nel bosco | Una figlia con bronchite non curata I bimbi saranno sentiti da soli

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la corsa contro il tempo degli avvocati che tutelano gli interessi della famiglia nel bosco per consentire ai genitori di riunirsi coi loro tre figli per Natale: un'impresa non semplice, che passerà attraverso un'audizione e un ultimo tentativo di richiesta di ricongiungimento sotto la vigilanza costante dei servizi sociali. L'audizione. La Corte d'Appello dell'Aquila, nel rigettare il ricorso dei legali di Catherine e Nathan Trevallion contro il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e il trasferimento dei minori in una casa famiglia, ha annunciato che i piccoli dovranno essere nuovamente sentiti in tribunale ma da soli, così da eliminare ogni possibilità di condizionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

famiglia nel bosco una figlia con bronchite non curata i bimbi saranno sentiti da soli

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco: "Una figlia con bronchite non curata". I bimbi saranno sentiti da soli

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i tre bambini sentiti di nuovo dai giudici senza i genitori: "Uno aveva una bronchite non curata, criticità sull'istruzione"

Leggi anche: Bimbi nel bosco, la madre è con loro in casa famiglia: “Li vedo stranamente euforici, non li lascio da soli”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I giudici della Corte d'appello: «Famiglia nel bosco, i bimbi vanno sentiti senza genitori»; «Malattia rara, nostra figlia sarebbe diventata cieca: per questo ha deciso di morire».

famiglia bosco figlia bronchiteFamiglia nel bosco, i bambini saranno ascoltati senza i genitori. «Una delle figlie aveva una bronchite non curata» - L'ipotesi di passare il Natale tutti insieme non è esattamente dietro l'angolo, ma prosegue la vicenda della famiglia nel bosco: ... msn.com

Famiglia nel bosco, i giudici: «Ignorata la malattia della figlia. Aveva la bronchite ma i genitori non l'hanno segnalato» - Una «bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori». ilgazzettino.it

famiglia bosco figlia bronchiteFamiglia nel bosco, confermato l’allontanamento: i minori saranno riascoltati senza i genitori - La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della coppia nota come la “famiglia nel bosco” e l’allontanamento dei tre figli, respingendo ... veratv.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.