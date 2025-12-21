Famiglia nel bosco i tre bambini sentiti di nuovo dai giudici senza i genitori | Uno aveva una bronchite non curata criticità sull' istruzione

I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... avvenire.it

Famiglia nel bosco, i bambini saranno ascoltati senza i genitori. «Una delle figlie aveva una bronchite non curata» - L'ipotesi di passare il Natale tutti insieme non è esattamente dietro l'angolo, ma prosegue la vicenda della famiglia nel bosco: ... msn.com

Tg3. . La famiglia nel bosco. Dopo la decisione della Corte d'appello dell'Aquila che ha respinto il ricorso contro l'allontanamento di tre minori, arrivano le motivazioni dei giudici. - facebook.com facebook

«Ignorata la bronchite acuta della figlia». Famiglia nel bosco, le valutazioni nell'ordinanza sulla mancata riunificazione (per ora) a Natale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.