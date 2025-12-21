Famiglia nel bosco i tre bambini sentiti di nuovo dai giudici senza i genitori | Uno aveva una bronchite non curata criticità sull' istruzione
I tre bimbi della “famiglia nel bosco” dovranno essere sentiti di nuovo dal tribunale per i minori dell'Aquila, senza condizionamenti da parte dei genitori. Come riporta l'Agi, è quanto disposto dalla Corte d'Appello dell'Aquila nel provvedimento con cui, due giorni fa, ha respinto il ricorso dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Famiglia che viveva nel bosco, Maria Rita Parsi: “Genitori e figli vittime di un sistema. Colpita una famiglia che aveva scelto istruzione parentale e natura, non bambini maltrattati o denutriti”
Leggi anche: Nuovo caso di famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo vicino Arezzo, bambini allontanati dai genitori
I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso. I bambini restano in comunità; Famiglia nel bosco, la tutor: «I tre bambini ignorano anche l'alfabeto. La più grande sa scrivere solo il suo nome». Si tratta per dar loro un'istruzione.
Famiglia nel bosco, «i bimbi vanno sentiti senza genitori»: la scelta dei giudici della Corte d'appello - 30 quando tre piccole teste bionde fanno capolino dalla casa famiglia in cui sono ospitate da un mese esatto. ilmessaggero.it
I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... avvenire.it
Famiglia nel bosco, i bambini saranno ascoltati senza i genitori. «Una delle figlie aveva una bronchite non curata» - L'ipotesi di passare il Natale tutti insieme non è esattamente dietro l'angolo, ma prosegue la vicenda della famiglia nel bosco: ... msn.com
Tg3. . La famiglia nel bosco. Dopo la decisione della Corte d'appello dell'Aquila che ha respinto il ricorso contro l'allontanamento di tre minori, arrivano le motivazioni dei giudici. - facebook.com facebook
«Ignorata la bronchite acuta della figlia». Famiglia nel bosco, le valutazioni nell'ordinanza sulla mancata riunificazione (per ora) a Natale x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.