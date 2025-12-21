Famiglia nel bosco | c' è pure il reality

Nella nostra rubrica Tele...Raccomando, dedicata alle novità televisive, segnaliamo il programma Vado a vivere nel bosco su DMAX. Questa scelta si inserisce nel contesto dell’attuale attenzione mediatica sulla famiglia di Palmoli, evidenziando come il format abbia trovato spazio in un momento di interesse diffuso. La programmazione riflette le tendenze e le preferenze del pubblico, offrendo un’opportunità di riflessione sulle dinamiche familiari e sulla vita in natura.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Vado a vivere nel bosco) Proprio in concomitanza con il caso della famiglia di Palmoli, salta all'occhio che la programmazione di DMAX preveda il format Vado a vivere nel bosco. È vero, ormai da alcuni anni la rete di WB. Discovery manda in onda questo programma, ma vederlo in palinsesto adesso fa un certo effetto. Si tratta di un docu Usa in cui l'esperto di sopravvivenza Marty Raney, insieme ai figli, ogni puntata si reca da famiglie che vivono in situazioni di isolamento in boschi o in zone dell'Alaska nel Circolo Polare o in territori forestali delle Hawaii.

FAMIGLIA NEL BOSCO/ Rigettato il ricorso dei genitori, ora tocca allo Stato dare alcune “spiegazioni” - La famiglia nel bosco non può riunirsi: basso livello di scolarità e socialità, sarebbero questi i motivi che hanno indotto la Corte di appello a dire no ... ilsussidiario.net

La famiglia nel bosco, al via gli accertamenti del ministero - Un'analisi attenta e puntuale per far luce una volta per tutte sull'operato dei giudici nella vicenda della famiglia del bosco. ansa.it

'Superare il muro di diffidenza', la famiglia nel bosco attende il tribunale. La Corte: 'Dubbi sui certificati scolastici'. L'Anm: 'Dal governo attacchi scomposti' #ANSA - facebook.com facebook

Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale ilsole24ore.com/art/famiglia-b… x.com

