Falsissimo Fabrizio Corona urla alla censura | Hanno provato a bloccarci ma domani uscirà tutto
Caos Falsissimo: Corona contro il potere. Dopo le denunce di censura, domani promette la verità su Alfonso Signorini e i 500 ragazzi coinvolti e Antonio Medugno conferma tutto. Cresce l'attesa per la seconda puntata di Falsissimo, il nuovo podcast di Fabrizio Corona. Domani dovrebbe essere condiviso su Youtube il secondo atto dell'inchiesta incentrata sul cosiddetto Sistema Signorini, ma il clima è già tesissimo. Alla vigilia della pubblicazione del nuovo episodio, l'ex re dei paparazzi ha denunciato sui social un presunto tentativo di boicottaggio volto a impedirne la messa in onda. La denuncia social: "Hanno provato a fermarci" Attraverso i suoi profili social, Corona ha lanciato l'allarme, parlando apertamente di boicottaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Alfonso Signorini, tutta la verità sul linciaggio | .it.
Il figlio di Fabrizio Corona lavorava la #davidelacerenza ? #gurulandia #podcast #marcocappelli
Antonio Medugno sarà protagonista della prossima puntata di Falsissimo realizzata da Fabrizio Corona facebook
Si è definito in tanti modi: imprenditore, falsissimo, disonore, dio. Ma c'è qualcosa di più. Fabrizio Corona: io sono notizia esce il 9 gennaio, solo su Netflix. x.com
