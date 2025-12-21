Fallito l’assalto alla vetta Brutto Arezzo solo un pari Ravasio agguanta la Torres

L'Arezzo non riesce a conquistare i tre punti contro la Torres, terminando con un pareggio in rimonta. La prestazione complessiva è stata deludente, ma Ravasio e Venturi sono riusciti a evitare la sconfitta. Con questo risultato, i toscani chiudono il girone d’andata a un punto dal Ravenna, perdendo così l’opportunità di laurearsi campioni d’inverno. Fallito l’assalto alla vetta.

di Andrea Lorentini Sorpasso mancato. Un brutto Arezzo – salvato da Ravasio e Venturi – non va oltre il pari (in rimonta) contro il fanalino di coda Torres al termine di una prestazione complessivamente negativa e chiude il girone d'andata a -1 dal Ravenna gettando, così, alle ortiche l'occasione di scavalcare i romagnoli e laurearsi campione d'inverno. Adesso in casa amaranto si dovrà meditare bene durante la sosta su come affrontare il ritorno e il duello con la diretta concorrente sulla serie B. Appena due punti nelle ultime tre partite certificano la flessione e l'involuzione di Chiosa e compagni in questo mese di dicembre.

