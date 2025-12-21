Faenza Città dei Motori Ok della Giunta al progetto

La Giunta di Faenza ha approvato il progetto ‘Faenza Città dei Motori’, un passo importante per valorizzare l’identità motoristica della città. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza di Faenza nella Motor Valley, contribuendo allo sviluppo turistico e alla promozione del settore automotive e motorsport locale. Con questa delibera, si intende creare una sinergia tra tradizione e innovazione, promuovendo il ruolo di Faenza nel panorama regionale e nazionale.

Un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell'identità motoristica di Faenza. È questo l'obiettivo di quanto deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta faentina con l'approvazione del progetto 'Faenza Città dei Motori', un'iniziativa con la quale si intende rafforzare la presenza di Faenza nella 'Motor Valley', distretto e marchio di promozione turistica del comparto automotive e motorsport regionale. Proprio in chiave turistica il Comune ha sostenuto e promosso negli ultimi anni lo sviluppo di tale prodotto tematico, considerato strategico per il forte richiamo esercitato sui mercati turistici nazionali e internazionali e per la capacità di trainare la crescita degli altri prodotti turistici locali.

