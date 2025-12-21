Faenza arriva Caserta | Occhio agli esterni

Con ancora negli occhi la grande prestazione di Jesi, la Tema Sinergia si tuffa in un nuovo impegno di campionato ancora più probante. Alle 18 arriverà al PalaCattani la Paperdi Caserta, terza del girone e tra le pretendenti alla serie A2, ma Faenza non guarda la classifica e vuole fare un bel regalo di Natale ai suoi tifosi. "Chiudiamo il 2025 ospitando Caserta e la capolista Virtus Roma (domenica 28, ndr) – sottolinea coach Lorenzo Pansa - e le affronteremo senza l’assillo di dover vincere, ma con grande ambizione e determinazione per allungare il nostro momento positivo, anche perché giocheremo in casa e avremo ancora più stimoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

