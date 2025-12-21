Faccetta nera nella playlist del Luna Park proteste a Sanremo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanremo – Le note di “Faccetta nera”, la più celebre canzone del Ventennio fascista, diffuse dagli altoparlanti del Luna park dei Fiori, a Sanremo. A denunciare l’episodio sul. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

faccetta nera playlist luna“Faccetta nera” nella playlist del Luna Park, proteste a Sanremo - Sanremo – Le note di “Faccetta nera”, la più celebre canzone del Ventennio fascista, diffuse dagli altoparlanti del Luna park dei Fiori, a Sanremo. ilsecoloxix.it

faccetta nera playlist luna“Faccetta nera” al luna park, Generazione Sanremo: «Indignazione e condanna senza ambiguità» - Il Direttivo interviene dopo la diffusione del brano simbolo del fascismo: «Serve più educazione e memoria storica, non si banalizzi la nostra storia» ... riviera24.it

faccetta nera playlist lunaSegnalazione di «Faccetta nera» al Luna Park di Sanremo: intervengono ANPI e Rifondazione Comunista - «Ostentazioni di nostalgia che offendono la storia di un Paese alla cui storia si fanno ipocriti appelli in ogni occasione» ... riviera24.it

