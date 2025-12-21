Fabrizio Corona | cosa rischia per le gravi accuse ad Alfonso Signorini

L’ultima puntata di Falsissimo, “Il Prezzo del Potere”, ha catalizzato milioni di visualizzazioni in pochi giorni e rimesso al centro il nome di Alfonso Signorini. Tra foto private, chat e telefonate, Fabrizio Corona ha alzato i toni del racconto, spingendo molti a chiedersi quali rischi giuridici stia correndo. Il conduttore, intanto, ha fatto sapere di aver coinvolto i suoi legali. Cosa può succedere adesso? E quali sono i confini tra cronaca, privacy e diffamazione? Anche Daniele Dal Moro contro Signorini: le rivelazioni Lo tsunami di visualizzazioni e il contesto. In appena quattro giorni l’episodio ha superato i quattro milioni di views, secondo video più visto del canale YouTube dopo uno speciale pubblicato mesi fa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

