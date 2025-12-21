F1 Jacques Villeneuve duro su Hamilton | I suoi Mondiali non sono stati difficili da vincere ora si sente intoccabile

Recentemente, Jacques Villeneuve ha commentato la carriera di Lewis Hamilton, sottolineando come i suoi Mondiali non siano stati particolarmente complessi da conquistare. Secondo l’ex pilota, ora Hamilton si percepisce come intoccabile. Quella vissuta da Lewis Hamilton è stata senza dubbio una delle stagioni più negative in F1 per il pilota britannico.

Quella vissuta da Lewis Hamilton è stata senza dubbio una delle stagioni più negative in F1 per il pilota britannico. Per la prima volta dal 2007 (anno dell'esordio in F1 di Hamilton), il sette volte campione del mondo non è riuscito ad ottenere neanche un podio ed ha concluso il suo Mondiale con tre eliminazioni consecutive in Q1. Numeri impietosi per il campionissimo inglese che forse ha pagato pesantemente il cambio di vettura, dopo gli undici anni con la Mercedes. Hamilton paga anche il confronto e la competitività del suo compagno di squadra Charles Leclerc che quest'anno ha inanellato con la stessa monoposto sette podi.

