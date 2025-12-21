Ex Pip Figuccia | Aumento a 25 ore settimanali primo passo verso la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato
Approvata la norma finanziaria che prevede un aumento delle ore di lavoro per il personale ex pip transitato in Sas. Il provvedimento consentirà al personale di arrivare a 25 ore settimanali, segnando un primo, importante risultato grazie allo stanziamento di oltre 11 minimi di euro l'anno che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ex Pip e comuni, gli ultimi articoli approvati in Finanziaria durante lo scontro in aula - Fra le ultime cose approvate ci sono gli aumenti dei contributi ai comuni che incasseranno 30 milioni in più nel 2026 e l'aumento delle ore di lavoro degli ex Pip stabilizzati in sas ma con contratti ... blogsicilia.it
Ex Pip, per Caronia l’intervento del governo non basta - PALERMO – “Ho lavorato perché si inserisse il tema degli ex Pip dentro la Finanziaria e questo, grazie al mio instancabile lavoro, è avvenuto. livesicilia.it
In finanziaria aumenti per i Pip e una speranza per Almaviva - Nella legge di stabilità approvata all’Ars buone notizie per le due categorie di lavoratori Per gli assunti in Sas si sale a 25 ore settimanali, mentre i precari potranno lavorare per le liste d’attes ... lasicilia.it
Di parere opposto il deputato Figuccia che apprezza lo sforzo fatto - facebook.com facebook
