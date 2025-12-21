Approvata la norma finanziaria che prevede un aumento delle ore di lavoro per il personale ex pip transitato in Sas. Il provvedimento consentirà al personale di arrivare a 25 ore settimanali, segnando un primo, importante risultato grazie allo stanziamento di oltre 11 minimi di euro l'anno che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Ex Pip, Figuccia: "Aumento a 25 ore settimanali, primo passo verso la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato"

