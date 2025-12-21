Ex magazzino fallito dal degrado alla rinascita | nascerà uno showroom che guarda al futuro

Ex magazzino termosanitario Corradini, ormai in disuso, sta per essere recuperato e riconvertito. L’azienda Ogf Plastica, attiva nel settore dei materiali plastici per l'edilizia, intraprenderà un progetto di riqualificazione che trasformerà lo spazio in uno showroom dedicato alle soluzioni innovative e sostenibili per il settore. Un’operazione che mira a valorizzare il patrimonio industriale e a proporre un nuovo punto di riferimento per il mercato.

Dalle ceneri dell’ex magazzino termosanitario Corradini nasce uno showroom che guarda al futuro. “Ogf Plastica, l’azienda riminese per cui lavoro e specializzata nella commercializzazione di prodotti e materiali plastici per l'edilizia lo trasformerà in uno shoowroom dedicato alle soluzioni per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ex magazzino fallito, dal degrado alla rinascita: nascerà uno showroom che guarda al futuro Leggi anche: MG dal passato british al futuro sostenibile che guarda all’Europa Leggi anche: Parco Valerio Taglione, dal simbolo di rinascita al degrado: vandali e accuse al Comune Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ex magazzino fallito, dal degrado alla rinascita: nascerà uno showroom che guarda al futuro. Rimini, ex magazzino Corradini tolto al degrado: l'immobile diventa uno showroom - L'area era utilizzata come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora ... altarimini.it

Via Cimarosa, degrado e bivacchi. Ex magazzino abbandonato utilizzato come dormitorio - E’ quello venuto a galla in via Cimarosa, all’interno di un edificio situato all’angolo con via Emilia. ilrestodelcarlino.it

FURTO FALLITO IN UN NEGOZIO DI VIA ETNEA: ARRESTATO 35ENNE CATANESE Un uomo di 35 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare capi di abbigliamento di pregio, per un valore commerciale di circ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.