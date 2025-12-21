ABBONATI A DAYITALIANEWS FAI CATANIA, GRUPPO ETNA NORD E REGIONE SICILIANA INSIEME PER VALORIZZARE LE AREE FORESTALI E NATURALISTICHE. Obiettivo: “educare al territorio” e trasformare l’esperienza in conoscenza. Il rilancio del Parco Sciarone passa da scuole e ricerca. RANDAZZO – Far conoscere alle nuove generazioni e alle comunità le aree forestali e naturalistiche della Sicilia è uno degli obiettivi più importanti delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio: un investimento culturale prima ancora che ambientale, che punta a trasformare l’esperienza in consapevolezza. È dentro questo quadro che si inserisce il meeting “La forza del Vulcano, la vita della terra”, svoltosi ieri – sabato 20 dicembre – nell’ ex Cinema Moderno di Randazzo, dove istituzioni e mondo accademico si sono confrontati su contenuti scientifici per riportare al centro dell’attenzione una delle aree più significative del versante etneo: il Parco Sciarone, bene comune da custodire, potenziare e rilanciare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Etna, intesa FAI-Regione per le aree forestali: a Randazzo siglato un patto per la natura

Leggi anche: Forestali, Fai-Flai-Uila "chiamano" la regione: “l’ora della verità sull’aumento delle giornate”

Leggi anche: Forestali, esultano Fai-Flai-Uila: “Impegno mantenuto dalla regione, più lavoro per la protezione ambientale”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ETNA, IL PARCO SCIARONE RACCONTA LA FORZA DEL VULCANO E LA VITA DELLA TERRA.

Etna Nord, Sciarone bene comune: incontro pubblico con FAI, Regione, Università e INGV - Fondo Ambiente Italiano, Regione Siciliana, Comune di Randazzo e UNPLI SAMMARTINO A RANDAZZO PER IL MEETING SUL PARCO SCIARONE: ISTITUZIONI E SCIENZA INSIEME PER IL PAESAGGIO DELL’ETNA Oggi, sabato 20 ... lavocedellisola.it