Ermenegildo Rossi, ex steward dell’Alitalia e medaglia d’oro per aver fermato un dirottamento nel 2011, rappresenta un esempio di coraggio e dedizione. Quel giorno, sulla rotta Roma-Parigi, intervenne prontamente per prevenire un atto criminale, mettendo a rischio la propria sicurezza. Dopo aver superato numerosi ostacoli, oggi lavora all’UNESCO, avendo ritrovato una nuova dimensione professionale e personale. Ci sono eroi che non indossano una maschera, ma

Ci sono eroi che non indossano una maschera, ma una divisa da assistenti di volo. Come nel caso di Ermenegildo Rossi, ex steward dell'Alitalia, che il 24 aprile del 2011 ha fermato il dirottamento di un aereo sulla linea Roma-Parigi, che in base alle volontà di un malvivente sarebbe dovuto atterrare a Tripoli. Soltanto 6 anni dopo, nel 2017, ha scoperto di essere stato insignito della medaglia d'oro al valore civile dalla presidenza della Repubblica, ma senza mai aver partecipato a una cerimonia ufficiale. Come ha raccontato in un'intervista al Secolo d'Italia, «è stato difficile anche ritirarla».

© Secoloditalia.it - Ermenegildo Rossi, lo steward medaglia d’oro che ha fermato un dirottatore: “Lui oggi lavora all’Unesco, l’hanno liberato dopo un anno e mezzo

