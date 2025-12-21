Epsteinpubblicati file senza censure

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.50 Il dipartimento di Giustizia americano ha ripubblicato 119 pagine etichettate come materiale del Gran Giuri' nel caso del 2021 contro la complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a New York, affermando che ora presentano "censure minime". Maxwell è stata condannata per traffico sessuale di minori. "Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

