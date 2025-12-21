Epsteinpubblicati file senza censure

20.50 Il dipartimento di Giustizia americano ha ripubblicato 119 pagine etichettate come materiale del Gran Giuri' nel caso del 2021 contro la complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a New York, affermando che ora presentano "censure minime". Maxwell è stata condannata per traffico sessuale di minori. "Documenti e foto continueranno a essere esaminati nel rispetto della legge e con la massima cautela per le vittime e le loro famiglie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Usa: dipartimento Giustizia ripubblica 'con censure minime' 119 pagine file Epstein

Leggi anche: Epstein, pubblicati i file: c’è anche Clinton in piscina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti; Ilary Blasi flop, The Couple chiude in anticipo: l'11 maggio l'ultima puntata. E lei cancella i post legati al programma; Caso Epstein, pubblicati i documenti: censure pesanti e 1.200 nomi oscurati; Caso Epstein, pubblicati i file del Dipartimento di Giustizia: migliaia di documenti ma nomi oscurati.

Pubblicare integralmente i file Epstein

Epstein, pubblicati 600.000 nuovi file e foto choc Guarda le immagini - facebook.com facebook

Caso #Epstein, pubblicati centinai di #file, molti oscurati. #Jackson: “trasparenza dell’amministrazione #Trump x.com