Epstein Files ripubblicati senza censure | Servivano a proteggere le vittime non Trump

I democratici hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia di riferire al Congresso "su tutte le informazioni divulgate e quelle omesse" e "un riepilogo di tutte le censure effettuate" entro 15 giorni dalla scadenza per la divulgazione, che era venerdì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissis - Il Dipartimento di Giustizia ha ribadito che la ripubblicazione risponde a richieste di trasparenza e a obblighi legali, e che l’assenza di omissis non va interpretata come un atto d’accusa generalizz ... ilgiornale.it