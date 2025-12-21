Epstein Files ripubblicati senza censure | Servivano a proteggere le vittime non Trump

I democratici hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia di riferire al Congresso "su tutte le informazioni divulgate e quelle omesse" e "un riepilogo di tutte le censure effettuate" entro 15 giorni dalla scadenza per la divulgazione, che era venerdì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

