Epstein Files ripubblicati senza censure | Servivano a proteggere le vittime non Trump
I democratici hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia di riferire al Congresso "su tutte le informazioni divulgate e quelle omesse" e "un riepilogo di tutte le censure effettuate" entro 15 giorni dalla scadenza per la divulgazione, che era venerdì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Epstein files, oggi la pubblicazione dei documenti: le censure «per nascondere i potenti» e il possibile inghippo su Clinton
Leggi anche: La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l’accordo del 2008, le vittime e i files
Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; Caso Epstein, pubblicati nuovi file con migliaia di foto: 11 cose disgustose che emergono dai documenti; Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate.
Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissis - Il Dipartimento di Giustizia ha ribadito che la ripubblicazione risponde a richieste di trasparenza e a obblighi legali, e che l’assenza di omissis non va interpretata come un atto d’accusa generalizz ... ilgiornale.it
Caso Epstein, scaduto il termine per la pubblicazione di tutti i file. Intanto spuntano nuove foto, e c'è anche un documento italiano - Ore di fibrillazione negli Usa (e non solo) per l'arrivo del termine entro cui il Dipartimento di Giustizia deve diffondere il dossier completo sul miliardario. today.it
Ancora nascosti molti files del fascicolo Epstein, proteste in America - La diffusione frammentaria dei documenti, accompagnata dall’apparente rimozione di alcuni file dal sito governativo senza spiegazioni, ha innescato ... huffingtonpost.it
In una delle foto dagli Epstein files sparite dal sito del DOJ si vede una scrivania di Epstein e un cassetto in cui c’è anche una foto di Trump con 4 donne È del tutto legittimo chiedersi quanto kompromat su Trump sia nelle mani del FBI, e quanto nelle mani di a x.com
Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avviato la pubblicazione dei primi Epstein Files, migliaia di documenti e foto sull’ex finanziere morto nel 2019. Il materiale, in gran parte oscurato, non contiene rivelazioni decisive (c’è poco o nulla su Trump) ma riaccende pol - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.