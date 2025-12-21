Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo

Siamo al 21 dicembre 2025 e Epic Games Store continua la sua tradizione natalizia offrendo un nuovo gioco gratuito giornaliero. Oggi è il turno di Sorry We’re Closed, un survival horror indipendente che ha saputo conquistare pubblico e critica grazie al suo stile retrò, alla forte identità narrativa e a un gameplay originale. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante, perché parliamo di un titolo recente e tutt’altro che marginale nel panorama indie. Dopo il gioco gratuito di ieri, per riscattare Sorry We’re Closed è sufficiente accedere al proprio account Epic Games Store (senza limitazioni), visitare la pagina ufficiale del gioco e cliccare su “Ottieni”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

