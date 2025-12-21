Entrano in casa armati di trapano per portare via oro e gioielli

Sono stati arrestati sul posto, mentre il colpo era ancora in corso. Due uomini sono finiti in manette sabato pomeriggio a Rencio, colti praticamente in flagranza dopo essersi introdotti in un’abitazione con l’obiettivo di rubare gioielli. Un intervento rapido, scattato grazie alla segnalazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

