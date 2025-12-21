Quasi Natale, ma c'è ancora tempo per scrivere la lettera a Babbo Natale. Quest'anno ha voluto scriverne una anche Enrico Galiano e ha fatto una serie di richieste per la scuola su Illibraio.it«Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei essere un po’ anticonsumista e scriverti invece una lista di cose. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Enrico Galiano, la lettera a Babbo Natale: «le 5 cose da portare via dalla scuola»

Leggi anche: «Caro Babbo Natale, manda i giardinieri nella nostra scuola»: la lettera degli alunni che non riescono a guardare fuori dalla finestra

Leggi anche: La lettera a Babbo Natale per portare la metropolitana a Monza

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Stefano Accorsi, “ecco perché ho gli addominali”: la risposta alla lettera di Enrico Galiano - Inizia così una lettera ironica di Galiano che spiega ad Accorsi come fin dall’inizio della sua carriera, e del famoso spot del gelato, lo scrittore si sia sempre identificato nei vari personaggi che ... repubblica.it

Libri per ragazzi, con Enrico Galiano sbagliare non è mai stato così bello - Del resto, parlare ai ragazzi gli riesce benissimo e l’accoglienza che trovano i suoi libri lo dimostra. repubblica.it

Enrico Galiano ai ragazzi: «Se sbagliate, è meglio!» - Enrico Galiano, insegnante e scrittore, dedica il suo ultimo libro per ragazzi, L'incredibile avventura di un super- iodonna.it

"Felice contro il mondo" di ( Enrico Galiano ) Il seguito di "eppure cadiamo felici" Un romanzo delicato e intenso sull'adolescenza ,il coraggio di essere se stessi e la ricerca della felicità contro tutto e tutti. Bellissimo libro lo consiglio - facebook.com facebook