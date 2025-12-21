Enrica Bonaccorti | Non sono la mia malattia La vita è dare due bracciate

In un’intervista intima e profonda rilasciata il 19 dicembre 2025, la conduttrice racconta la lotta contro il tumore al pancreas, il nuovo libro e il legame indissolubile con la madre. Enrica Bonaccorti si mette a nudo in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Non solo come l’attrice e la presentatrice che ha fatto la storia della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Leggi anche: Enrica Bonaccorti, il coraggio di raccontare la malattia: «Ho un tumore al pancreas, mia figlia è la mia forza»

Leggi anche: Enrica Bonaccorti: «Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata, come un lungo letargo a occhi aperti. La mia unica ragione di vita è mia figlia: averla così vicina mi dà molta forza»

enrica bonaccorti sono miaEnrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tantissime speranze ma non sono disperata. Mia figlia Verdiana è la mia vera forza» - La conduttrice è tornata a parlare della malattia: «La chemioterapia non ha funzionato granché, ma ho fatto anche tantissima radioterapia. vanityfair.it

enrica bonaccorti sono miaEnrica Bonaccorti: “Il tumore? Renato Zero mi sta vicino”. Le “scuse” più difficili - Enrica Bonaccorti parla anche del rapporto di profonda gratitudine che la lega a sua madre, ormai scomparsa, “Spero che vegli su di me, lassù”. dilei.it

enrica bonaccorti sono miaEnrica Bonaccorti: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà» - Mentre si prepara a vivere un Natale «bellissimo» con i suoi grandi amori, Enrica Bonaccorti dà un consiglio a tutti i figli: «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa». vanityfair.it

