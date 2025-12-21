Enrica Bonaccorti | Non sono la mia malattia La vita è dare due bracciate
In un’intervista intima e profonda rilasciata il 19 dicembre 2025, la conduttrice racconta la lotta contro il tumore al pancreas, il nuovo libro e il legame indissolubile con la madre. Enrica Bonaccorti si mette a nudo in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Non solo come l’attrice e la presentatrice che ha fatto la storia della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Enrica Bonaccorti, il coraggio di raccontare la malattia: «Ho un tumore al pancreas, mia figlia è la mia forza»
Leggi anche: Enrica Bonaccorti: «Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata, come un lungo letargo a occhi aperti. La mia unica ragione di vita è mia figlia: averla così vicina mi dà molta forza»
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tantissime speranze ma non sono disperata. Mia figlia Verdiana è la mia vera forza»; Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: Non ho tante speranze, tra un mese saprò; Enrica Bonaccorti, le ultime notizie sul tumore al pancreas: Ho poche speranze; Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana a Verissimo: «Mia figlia? Mi sta sempre vicino, oggi i ruoli si sono invertiti».
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tantissime speranze ma non sono disperata. Mia figlia Verdiana è la mia vera forza» - La conduttrice è tornata a parlare della malattia: «La chemioterapia non ha funzionato granché, ma ho fatto anche tantissima radioterapia. vanityfair.it
Enrica Bonaccorti: “Il tumore? Renato Zero mi sta vicino”. Le “scuse” più difficili - Enrica Bonaccorti parla anche del rapporto di profonda gratitudine che la lega a sua madre, ormai scomparsa, “Spero che vegli su di me, lassù”. dilei.it
Enrica Bonaccorti: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà» - Mentre si prepara a vivere un Natale «bellissimo» con i suoi grandi amori, Enrica Bonaccorti dà un consiglio a tutti i figli: «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa». vanityfair.it
Enrica Bonaccorti nei primi anni ’70, ha vissuto una storia intensa con Renato Zero. Erano giovani, liberi, in un momento della vita in cui tutto sembrava possibile. Un legame profondo, segnato da emozioni forti, che ha lasciato tracce importanti per entrambi - facebook.com facebook
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «La chemioterapia non ha funzionato un granché, non ho tantissime speranze» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.