Ennesima tegola in casa Napoli | Conte perde Beukema per la finale di Supercoppa

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico azzurro deve rinunciare al difensore olandese per il match contro il Bologna. Ancora un infortunio in casa Napoli: per un trauma contusivo al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

ennesima tegola in casa napoli conte perde beukema per la finale di supercoppa

© Forzazzurri.net - Ennesima tegola in casa Napoli: Conte perde Beukema per la finale di Supercoppa

Leggi anche: Tegola Napoli: Conte perde McTominay e Hojlund

Leggi anche: Gilmour Napoli, ennesima tegola per Conte: il giocatore scozzese ha preso una decisione a sorpresa: ecco quando ritornerà a disposizione del tecnico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Infortunio Lobotka, la reazione di Conte. De Laurentiis è incredulo.

ennesima tegola casa napoliEnnesima tegola in casa Napoli: Conte perde Beukema per la finale di Supercoppa - Il tecnico azzurro deve rinunciare al difensore olandese per il match contro il Bologna. forzazzurri.net

Napoli, Gilmour l'ennesima tegola: possibile intervento chirurgico a inizio settimana - Nuovo allarme in casa Napoli, dove la situazione fisica di Billy Gilmour sta diventando un caso sempre più serio. tuttomercatoweb.com

Napoli, Gilmour l'ennesima (possibile) tegola: possibile operazione a inizio settimana - Nuovo allarme in casa Napoli, dove la situazione fisica di Billy Gilmour sta diventando un caso sempre più serio. m.tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.