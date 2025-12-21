Enel Cerano licenziamenti Sir | il Cobas annuncia protesta con i lavoratori
BRINDISI - La tensione sale attorno alla vertenza della centrale Enel di Cerano. Il sindacato Cobas ha annunciato un sit-in di protesta per lunedì 22 dicembre, dalle ore 9:00, in piazza Vittoria a Brindisi, mentre alle 12:00 dello stesso giorno la Sir ha convocato un incontro urgente con i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Decarbonizzazione, licenziamenti Sir: Cobas scende in piazza a sostegno dei lavoratori
Leggi anche: Euroapi, Cobas: “Licenziamenti nel settore elle pulizie, 8 lavoratori a rischio”
Vertenza Cerano: corteo unitario contro i licenziamenti. Situazione gravissima; Centrale Enel di Cerano, in corteo 250 lavoratori dell'indotto: a rischio 51 posti Sir dal 31 dicembre; Decarbonizzazione, licenziamenti Sir: Cobas scende in piazza a sostegno dei lavoratori; Centrale Enel di Cerano, in corteo 250 lavoratori dell’indotto: a rischio 51 posti Sir dal 31 dicembre.
Enel Cerano, licenziamenti Sir: il Cobas annuncia protesta con i lavoratori - L'azienda convoca un incontro urgente in Confindustria mentre 50 dipendenti rischiano il posto. brindisireport.it
Vertenza Cerano: corteo unitario contro i licenziamenti. "Situazione gravissima" - Cgil, Cisl e Uil con le rispettive sigle di categoria indicono una manifestazione di protesta. brindisireport.it
Brindisi: i lavoratori dell’indotto Enel in corteo chiedono di conoscere il proprio futuro - Sarà un Natale di grande apprensione quello che si apprestano a vivere i lavoratori dell’indotto Enel. pugliapress.org
Questa mattina circa 250 lavoratori dell’indotto della centrale Enel di Cerano hanno manifestato a Brindisi insieme a Cgil, Cisl e Uil per chiedere risposte immediate su occupazione e futuro industriale. Al centro della protesta la situazione dei 51 lavoratori Sir, facebook
#Cerano: difendere il #lavoro per difendere il #territorio Questa mattina la #FISASCAT CISL Taranto Brindisi, ha partecipato al corteo unitario svoltosi a Brindisi per ribadire con forza che la vertenza della centrale ENEL di Cerano e dell’indotto non è più rinvi x.com
