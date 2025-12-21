Enel Cerano licenziamenti Sir | il Cobas annuncia protesta con i lavoratori

21 dic 2025

BRINDISI - La tensione sale attorno alla vertenza della centrale Enel di Cerano. Il sindacato Cobas ha annunciato un sit-in di protesta per lunedì 22 dicembre, dalle ore 9:00, in piazza Vittoria a Brindisi, mentre alle 12:00 dello stesso giorno la Sir ha convocato un incontro urgente con i. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

