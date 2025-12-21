Eneide vecchi e nuovi traduttori del dolore
L’Eneide di Virgilio è tra i capolavori della letteratura antica, ma nella collana «Millenni» di Einaudi, avviata nel 1947 da Cesare Pavese, mancava ancora la sua traduzione. Questa omissione sottolinea l’importanza di nuovi e vecchi interpreti nel rendere accessibile un testo così fondamentale, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra passato e presente. Eneide, vecchi e nuovi traduttori del dolore.
Nei «Millenni» Einaudi, la prestigiosa collana fondata nel 1947 da Cesare Pavese, mancava l’Eneide di Virgilio. Un’assenza sorprendente, se si considera l’idea programmatica della collana, ben sintetizzata da Pavese in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Pubblico termina il concerto senza voce per Baglioni, la prima del giovedì sera tra vecchi e nuovi successi | VIDEO
Leggi anche: Nuovi cestini, vecchi problemi...
Eneide, vecchi e nuovi traduttori del dolore.
Il meraviglioso e suggestivo Antro della Sibilla a Cuma (sec. VII a.C.) Giovanni Raso Napoli e il Mediterraneo Parco Archeologico Campi Flegrei #cuma #Sibilla #eneide #Virgilio #mito #archeologia #bellezza #magnagrecia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.