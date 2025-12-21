Emmedimodesto live al castello Volante di Corigliano d' Otranto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CORIGLIANO D’OTRANTO - Durante il periodo natalizio proseguono le attività del Castello Volante di Corigliano d'Otranto, un’officina creativa nel cuore della Grecìa Salentina. Lunedì 22 dicembre alle 21 (ingresso libero), Arten e CoolClub propongono il release party di “Emme”, primo singolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

