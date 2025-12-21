emma in tour nel 2026

PESCARA. Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo Live Tour 2026. Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

