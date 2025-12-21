A settembre 2024, la Romagna si trova di nuovo colpita da un’alluvione, la terza nel giro di un anno e mezzo. Il fiume Lamone ha rotto l’argine, sommergendo Traversara, frazione di Bagnacavallo. Le autorità hanno avviato indagini per individuare eventuali responsabilità, coinvolgendo anche figure tra gli indagati. Emilia Romagna rossa, chi c’è tra gli indagati per l’alluvione.

Settembre 2024, la terza alluvione in Romagna nel giro di un anno e mezzo. Il Lamone spacca l’argine e sommerge Traversara, frazione di Bagnacavallo (provincia di Ravenna). Nessun morto o ferito, ma gravi danni. E tante polemiche sulla mancata prevenzione. Ora l’inchiesta che ne derivò è a un passaggio decisivo. Proprio per l’inondazione, la Procura di Ravenna ritiene responsabili a vario titolo 12 persone, figure di vertice e tecnici della protezione civile locale e regionale, funzionari della Regione Emilia-Romagna, direttori dei lavori e titolari di ditte. I pm hanno inviato avvisi di fine indagine, atto che prelude alla richiesta di rinvio giudizio, per disastro colposo e pericolo di disastro legato alla qualità degli interventi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna rossa, chi c'è tra gli indagati per l'alluvione

Leggi anche: Alluvione in Emilia Romagna, truffe a chi aveva perso tutto: tre arresti tra Treviso e Ravenna

Leggi anche: Ci sono 12 indagati per l'alluvione in Emilia Romagna: "Pericolo di disastro ancora attuale"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’Emilia-Romagna ha una legge regionale sugli affitti brevi: più strumenti ai Comuni; Nuova legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, cosa cambia. I Comuni decideranno le regole; Traversara, in arrivo un'ordinanza speciale per il futuro della zona rossa; Eccellenza, girone B. Osteria Grande, in panchina c' è il ritorno di Melotti.

Traversara, in arrivo un'ordinanza speciale per il futuro della zona rossa - Nella frazione di Bagnacavallo devastata dall'alluvione, assemblea con il commissario alla ricostruzione Curcio. rainews.it