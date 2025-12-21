emilia romagna contro i proprietari

La Regione Emilia-Romagna ha istituito una destinazione d’uso con oneri aggiuntivi per gli immobili destinati ad affitti brevi. Tuttavia, questa norma presenta dubbi sulla sua compatibilità costituzionale.

Creata dalla Regione una destinazione d’uso per inserire oneri aggiuntivi nel caso degli immobili destinati ad affitti brevi, ma la norma è a forte rischio incostituzionalità. L’Emilia-Romagna bastona i proprietari di casa. È infatti durissima la reazione dei capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Rete civica alla legge regionale sugli affitti brevi approvata in Assemblea legislativa. In dettaglio, il progetto di legge proposto dalla giunta introduce nei piani urbanistici comunali una nuova destinazione d’uso, denominata «locazione breve», che ricade nella categoria turistica-ricettiva. 🔗 Leggi su Laverita.info

