Emergenza in carcere | Agenti costretti a comprarsi le scarpe

L’emergenza nelle carceri italiane evidenzia le criticità di un sistema sotto pressione. Con un organico di agenti molto sotto le normative (279 su 450) e un sovraffollamento dell’80%, le condizioni si fanno difficili. In questo contesto, anche le risorse di base, come le calzature, diventano un problema concreto, costringendo gli agenti a comprare le proprie scarpe. Questo scenario mette in luce le sfide quotidiane affrontate dal personale penitenziario.

Non solo sono perennemente sotto organico (279 su 450), alle prese con un istituto penitenziario con dati di sovraffollamento dell’80% (circa 750 detenuti per 411 posti), con una popolazione carceraria in buona parte (250 detenuti) alle prese con problemi mentali ma priva di adeguata assistenza medica. Alla casa circondariale di Monza gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti anche a comprarsi abiti e calzature da lavoro. A denunciare la situazione in cui versa il vestiario di polizia penitenziaria è come sempre il sindacato, Uilpa polizia penitenziaria. Che ha scritto una lettera per segnalare il caso: "Siamo venuti a conoscenza di un’iniziativa intrapresa dal personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Monza finalizzata all’acquisto di capi di vestiario a proprie spese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

