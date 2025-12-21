Emanuela Orlandi De Priamo | Casagrande dica ciò che sa
Emanuela Orlandi, coinvolta in un caso di lunga data, è recentemente tornata al centro dell’attenzione a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande. Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, ha commentato la situazione, chiedendo a Casagrande di fornire chiarimenti su quanto sa. Casagrande dica ciò che sa.
Emanuela Orlandi, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, parla Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta . Parla Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: «Esistono elementi che portano a ritenere Laura Casagrande l’ultima persona ad aver visto Emanuela Orlandi». Casagrande è la donna iscritta nel registro degli indagati per false informazioni ai pm. Intanto il fratello della ragazza scomparsa oltre 40 anni fa, Pietro Orlandi, ha parlato di un passo importantissimo. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della commissione di inchiesta dice: «È un fatto rilevante. 🔗 Leggi su 361magazine.com
