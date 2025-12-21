Emanuela Orlandi, coinvolta in un caso di lunga data, è recentemente tornata al centro dell’attenzione a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande. Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, ha commentato la situazione, chiedendo a Casagrande di fornire chiarimenti su quanto sa. Casagrande dica ciò che sa.

Emanuela Orlandi, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Laura Casagrande, parla Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta . Parla Andrea De Priamo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: «Esistono elementi che portano a ritenere Laura Casagrande l’ultima persona ad aver visto Emanuela Orlandi». Casagrande è la donna iscritta nel registro degli indagati per false informazioni ai pm. Intanto il fratello della ragazza scomparsa oltre 40 anni fa, Pietro Orlandi, ha parlato di un passo importantissimo. Nell’intervista rilasciata a Repubblica, il presidente della commissione di inchiesta dice: «È un fatto rilevante. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Emanuela Orlandi, De Priamo: “Casagrande dica ciò che sa”

Leggi anche: L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa»

Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

De Priamo: “Emanuela Orlandi sparì e lei fu l’ultima a vederla. Casagrande dica ciò che sa”; Caso Orlandi, è un'amica di Emanuela la nuova indagata per false informazioni ai pm; Emanuela Orrlandi, chi è l'amica Laura Casagrande e perché è stata indagata: le contraddizioni e la telefonata dei presunti rapitori; L'appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l'ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa.

L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa» - Il presidente della commissione d’inchiesta: «A noi, invece, disse di non averla vista affatto all’uscita della scuola, collocandola completamente fuori da quel contesto» ... msn.com