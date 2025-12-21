Elodie serve alla mensa dei senzatetto a Milano | tavolata per 100 persone ne arrivano 150- La beneficenza silenziosa in piazza San Babila

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cena di beneficenza per Elodie, che a Milano ha servito pasti caldi a 150 ospiti senza tetto, ma i posti previsti erano 100: un successone. Il colonnato di Piazza San Babila era imbandito con. 🔗 Leggi su Leggo.it

elodie serve alla mensa dei senzatetto a milano tavolata per 100 persone ne arrivano 150 la beneficenza silenziosa in piazza san babila

© Leggo.it - Elodie serve alla mensa dei senzatetto a Milano: tavolata per 100 persone, ne arrivano 150- La beneficenza silenziosa in piazza San Babila

Leggi anche: Elodie volontaria a Milano, serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video 

Leggi anche: Elodie in prima linea a Milano: cena per i senzatetto sotto i portici di San Babila

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A servire la cena dei senza dimora a Milano c’è Elodie; Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale; Insulto razzista al rivale 13enne sul campo da calcio: la squadra inglese abbandona il torneo per protesta.

Elodie serve alla mensa dei senzatetto, la cantante senza trucco e in tuta consegna 150 pasti caldi - Cena di beneficenza per Elodie, che a Milano ha servito pasti caldi a 150 ospiti senza tetto, ma i posti previsti erano 100: un successone. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.