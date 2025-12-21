Elezioni provinciali Salerno Fdi deposita la lista
Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mattina, alle ore 8, abbiamo depositato con il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori Carmine Amato e Rossella Giordano la lista di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Una squadra composta da 16 amministratori, donne e uomini che conoscono profondamente i territori e che operano quotidianamente nei Comuni con senso di responsabilità. Candidati che hanno scelto di metterci la faccia per rappresentare con coerenza le istanze delle comunità locali”. Lo annuncia il commissario provinciale di FdI Salerno, il deputato Imma Vietri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Elezioni provinciali a Salerno: spunta la data dell'11 gennaio 2026
Leggi anche: Salerno, elezioni provinciali anticipate: ecco perchè
Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia è stato il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. infocilento.it
Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentare la lista: ecco i candidati - La squadra di candidati è composta prevalentemente da consiglieri comunali: l'unico sindaco in campo è quello di Mercato San Severino Antonio Somma. salernotoday.it
Elezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'Agostino - Centocinque le firme necessarie per la presentazione delle liste che dovranno contenere, al massimo, 16 nomi con una percentuale del 30% riservata alle quote di genere ... salernotoday.it
