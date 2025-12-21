Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mattina, alle ore 8, abbiamo depositato con il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori Carmine Amato e Rossella Giordano la lista di Fratelli d’Italia per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Una squadra composta da 16 amministratori, donne e uomini che conoscono profondamente i territori e che operano quotidianamente nei Comuni con senso di responsabilità. Candidati che hanno scelto di metterci la faccia per rappresentare con coerenza le istanze delle comunità locali”. Lo annuncia il commissario provinciale di FdI Salerno, il deputato Imma Vietri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni provinciali Salerno, Fdi deposita la lista

Leggi anche: Elezioni provinciali a Salerno: spunta la data dell'11 gennaio 2026

Leggi anche: Salerno, elezioni provinciali anticipate: ecco perchè

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Regionali Campania 2025. Ecco Liste e Candidati; Provincia, il Pd blinda Romoli e avverte: L'apertura di FdI come la mela avvelenata di Biancaneve; REGIONALI 2025; Casa Riformista, Valiante: Tommaso Pellegrino in Giunta Regionale.

Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia è stato il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. infocilento.it