Egitto e Zimbabwe si affrontano nella prima giornata del Gruppo B della Coppa d’Africa 2025. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di iniziare con un risultato positivo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per la prima giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2025. I Faraoni sono una delle Nazionali più attese, mentre i Guerrieri vantano poca esperienza nella manifestazione avendo centrato la fase finale soltanto in cinque circostanze. Egitto-Zimbawe si giocherà lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Adrar di Agadir. EGITTO-ZIMBAWE: COME ARRIVALO LE DUE SQUADRE L’Egitto si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni, e soprattutto in cerca di riscatto dopo l’eliminazione agli ottavi per mano della Repubblica Democratica del Congo nell’ultima edizione della Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Egitto-Zimbawe, prima giornata-Gruppo B-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

