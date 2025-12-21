Prima giornata di gare di coppa d’Africa e scende in campo l’Egitto di Hassan impegnato contro lo Zimbabwe di Marinica. I faraoni arrivano con i gradi della squadra che ha vinto più coppe d’Africa nella storia, e sono i favoriti in un girone che vede anche Sudafrica e Angola. Un gruppo guidato da un Salah a caccia di stimoli in una complicata stagione con il Liverpool. I guerrieri sono . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Egitto-Zimbabwe (Coppa d’Africa, 22-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Marocco-Comore (Coppa d’Africa, 21-12-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Inter-Venezia (Coppa Italia, 03-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

GUIDA ALLA COPPA D’AFRICA: GIRONE B La coppa d’Africa sta arrivando ed è giunto il momento di presentare le squadre Dopo il video introduttivo sul torneo, già sul canale come il video sul girone A, ecco il video sul girone B L’Egitto fra Salah, un Ct da le - facebook.com facebook