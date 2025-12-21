egitto turista italiana muore nella collisione tra due navi da crociera

Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d’Italia - viene spiegato - sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Stando alle prime informazioni, la collisione tra le due navi è avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali. La cittadina italiana, che era accompagnata dal marito, è deceduta nella nave Royal Beau Rivage, in cui ci sarebbero circa 70-80 connazionali a bordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

