Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. Lo rende noto la Farnesina. I funzionari del consolato d’Italia – viene spiegato – sono in contatto il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. La donna era a bordo della nave ‘Royal Beau Rivage’. Secondo le prime ricostruzioni che giungono da fonti informate la collisione fra le due imbarcazioni sarebbe accaduta a circa 30 chilometri da Luxor attorno alle 19 ora locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo

