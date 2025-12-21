Egitto turista dell' Aquila muore nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo
L'incidente avvenuto a 30 chilometri dal sito archeologico di Luxor. La vittima, Denise Ruggeri, 47 anni, era originaria dell'Aquila. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Turista italiana muore durante la crociera sul Nilo in Egitto, scontro tra due imbarcazioni a 30 km da Luxor: a bordo decine di connazionali.
