Egitto scontro tra due navi da crociera sul Nilo | morta una donna italiana
Una donna italiana è morta in un incidente tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto. La notizia è stata diffusa con una nota del Ministero degli Esteri in cui si precisa che i funzionari del Consolato d’Italia sono “in contatto il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta”. Da quanto si apprende dai media locali, la collisione è avvenuta a circa 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali. La vittima si trovava insieme al marito sulla Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Scontro tra navi da crociera sul Nilo, turista italiana muore in Egitto
Leggi anche: Egitto, collisione fra navi crociera sul Nilo: morta un'italiana
Egitto, scontro tra due navi da crociera sul Nilo: morta una donna italiana - Collisione tra imbarcazioni turistiche vicino Luxor, vittima una donna italiana in vacanza. ilfattoquotidiano.it
Scontro tra navi da crociera sul Nilo, un’italiana tra le vittime in Egitto - Il Cairo, 21 dicembre 2025 – C’è anche una cittadina italiana tra le vittime dell’ incidente tra due navi da crociera, che si sono scontrate questa sera nelle acque del Nilo, nella zona di Luxor, in ... msn.com
Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. msn.com
Si accende lo scontro politico internazionale attorno al Pride Match di Seattle 2026. Dopo l’invito rivolto a tutte le nazioni partecipanti, Egitto e Iran hanno annunciato un rifiuto netto, definendo l’evento “incompatibile con i valori dei rispettivi Paesi”. Il caso ha im - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.