Egitto scontro tra due navi da crociera sul Nilo | morta una donna italiana

Una donna italiana è morta in un incidente tra due imbarcazioni da crociera sul Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto. La notizia è stata diffusa con una nota del Ministero degli Esteri in cui si precisa che i funzionari del Consolato d’Italia sono “in contatto il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta”. Da quanto si apprende dai media locali, la collisione è avvenuta a circa 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 locali. La vittima si trovava insieme al marito sulla Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

