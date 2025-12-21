Egitto scontro tra due navi da crociera | muore una turista italiana

Momenti di terrore sul Nilo dove una crociera si è trasformata in tragedia. Una cittadina italiana è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell'Egitto, un'area molto frequentata dai turisti per le bellezze architettoniche, archeologiche e naturali. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, erano da poco passate le 19 ora locale, quando la nave Royal Beau Rivage, a bordo della quale viaggiavano decine di italiani, ha urtato il battello a circa 30 chilometri dalla nota località egiziana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

