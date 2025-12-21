Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo rende noto la Farnesina. Secondo le prime informazioni sui siti di notizie egiziani, c'è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. Nella nave Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo, è deceduta una cittadina italiana, che era accompagnata dal marito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Egitto: Farnesina, cittadina italiana morta in collisione fra navi crociera sul Nilo**

Leggi anche: Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo

Leggi anche: Egitto, incendio su una nave da crociera sul Nilo: a bordo 60 italiani | La Farnesina: "Stanno bene"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. corriere.it