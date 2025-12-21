**Egitto | Farnesina cittadina italiana morta in collisione fra navi crociera sul Nilo**
Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo rende noto la Farnesina. Secondo le prime informazioni sui siti di notizie egiziani, c'è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. Nella nave Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo, è deceduta una cittadina italiana, che era accompagnata dal marito.
