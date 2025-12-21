Egitto collisione tra due navi da crociera sul Nilo | morta una turista italiana

Una cittadina italiana è morta oggi, domenica 21 dicembre, in Egitto nello scontro tra due navi da crociera sul Nilo, a circa 30 chilometri da Luxor. A darne notizia è la Farnesina: «I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che hanno seguito altri cittadini italiani presenti sull’imbarcazione», si legge nella nota. «Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione», scrive su X il ministero. La collisione. La collisione è avvenuta a circa 30 chilometri dal sito archeologico in riva al Nilo attorno alle 19 locali. 🔗 Leggi su Open.online

