Egitto collisione fra due navi da crociera nel Nilo | morta una donna italiana

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo. A bordo c’erano decine di italiani. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della Royal Beau Rivage. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Egitto, collisione fra navi crociera sul Nilo: morta un'italiana

Leggi anche: **Egitto: Farnesina, cittadina italiana morta in collisione fra navi crociera sul Nilo**

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

egitto collisione due naviEgitto, scontro tra due navi da crociera sul Nilo: morta una donna italiana - Collisione tra imbarcazioni turistiche vicino Luxor, vittima una donna italiana in vacanza. ilfattoquotidiano.it

egitto collisione due naviEgitto, collisione fra due navi da crociera nel Nilo: morta una donna italiana - Una italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo. fanpage.it

egitto collisione due naviEgitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.