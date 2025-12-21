' Effetto tredicesima' in Puglia | a dicembre i consumi alimentari raggiungono i 2,1 miliardi di euro

In Puglia, i consumi alimentari e di bevande a dicembre si attestano a circa 2,11 miliardi di euro. Questo dato riflette un aumento rispetto alle stagioni precedenti, evidenziando come l'effetto tredicesima influenzi la spesa delle famiglie nella regione.

La crisi economica lascerà il passo alla voglia di festeggiare. La stima dei consumi di prodotti alimentari e bevande in Puglia, a dicembre, ammonta a 2,11 miliardi di euro. Il dato è rilevato dal Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia che sottolinea la crescita del comparto artigianato.

