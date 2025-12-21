Educazione criminale recensione | Taron Egerton padre in fuga con una figlia da proteggere

La nostra recensione di Educazione criminale, il film di Nick Rowland, con Ana Sophia Heger e Taron Egerton: un padre e una figlia in fuga in un racconto che mescola action e thriller, disponibile su Prime Video. Educazione criminale è il nuovo film di Nick Rowland, tratto dal romanzo omonimo di Jordan Harper: un viaggio teso e polveroso che affronta la violenza ereditaria e la confusione emotiva di una bambina costretta a scegliere tra verità e sopravvivenza. Un’opera potente ma non sempre coinvolgente, che si affida più al passo per passo della narrazione che a una costruzione emotiva profonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

