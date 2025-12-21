Editoria sì al fondo di 60 milioni

È stata approvata una nuova versione dell’emendamento che prevede il ripristino di un fondo di 60 milioni di euro nel 2026, destinato al Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria. Questa misura rappresenta una soluzione per superare lo stallo nel percorso della manovra, segnando un passo importante per il settore editoriale. Con questa decisione si conferma l’impegno a sostenere l’editoria italiana.

Si sblocca lo stallo sull' editoria, tra gli ultimi nodi del percorso della manovra. È arrivata ieri, infatti, l'ultima riformulazione di un emendamento: contiene il ritorno dei fondi per 60 milioni nel 2026, per il Fondo per il pluralismo e l' innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Previsto nello stesso testo anche lo stop alla stretta sulle tv locali che era stata paventata per un totale di circa venti milioni di euro annui di risparmi. L'emendamento, che ha ricevuto il parere favorevole del governo riduce inoltre il taglio per la Rai delle risorse derivanti dal canone, prevedendolo solo nel 2026 per 10 milioni di euro, a differenza di quanto era stato stabilito precedentemente, pari a 30 milioni nel triennio 2026-2028, ovvero di 10 milioni annui.

