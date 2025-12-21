Edge boccia pesantemente Metroid Prime 4 e Call of Duty | Black Ops 7 | ecco i voti dell’ultimo numero

Il nuovo numero di Edge, una delle riviste videoludiche più autorevoli al mondo, fa discutere per alcune stroncature clamorose. In particolare, vengono bocciati pesantemente Metroid Prime 4 e Call of Duty: Black Ops 7, con giudizi che hanno suscitato molte riflessioni tra gli appassionati di videogiochi. Di seguito, i voti e le motivazioni.

Il nuovo numero di Edge, una delle riviste videoludiche più autorevoli al mondo, fa discutere per alcune stroncature clamorose. Nell’ edizione 419, la redazione assegna un severo 410 a Metroid Prime 4: Beyond e Call of Duty: Black Ops 7, due produzioni attesissime e appartenenti a saghe storiche. Un verdetto netto, che sorprende per durezza e che conferma l’approccio critico e senza sconti della testata britannica. Il numero arriverà ufficialmente in edicola la vigilia di Natale. Il caso più eclatante è quello di Metroid Prime 4: Beyond, recensito nella versione Switch 2. Edge parla di un’esperienza globalmente piatta, appesantita soprattutto da una fase finale giudicata estenuante, con scelte di design che rallentano il ritmo e mettono a dura prova la pazienza del giocatore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

