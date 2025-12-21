Edera e Zodiaco brillano ai campionati di Ancona

Edera e Zodiaco brillano ai campionati di Ancona Si è svolta ad Ancona la Fase Nazionale del secondo Campionato Nazionale D’Insieme Gold di Ginnastica Ritmica e grande protagonista sono state l’Unione Edera Ravenna e lo Zodiaco Ravenna. Le prestazioni delle squadre hanno evidenziato l’impegno e la crescita delle ginnaste, contribuendo a rafforzare la tradizione sportiva della regione.

Si è svolta ad Ancona la Fase Nazionale del secondo Campionato Nazionale D'Insieme Gold di Ginnastica Ritmica e grande protagonista sono state l' Unione Edera Ravenna e lo Zodiaco Ravenna. La squadra composta da Olivia Ferrari, Emma Bagnaresi, Sofia Ballardini, Fatima Cappiello e Victoria Rubbio è scesa in pedana nella fase di qualificazione presentando una esecuzione che ha permesso loro di ottenere l'accesso alla finalissima riservata alle migliori 12 squadra d'Italia nella categoria allieve 5 palle in una competizione che vedeva scendere sul palcoscenico nazionale ben 58 squadre. In finale l'Edera Ravenna ha chiusi all'ottavo posto.

