Il Museo Francescano di Quito in Ecuador ha inaugurato la 19ª edizione della sua mostra annuale di presepi nel centro storico della città. L’evento è diventato una delle principali attrazioni culturali del periodo natalizio nella capitale ecuadoriana. Intitolata ‘Natale eterno: il presepe e il canto finale’, la mostra presenta 68 presepi realizzati con figure modellate a mano e materiali riciclati, unendo tradizione e tecniche moderne. Le opere provengono non solo dall’Ecuador ma da tutto il mondo. Alcune scene si distinguono per l’adattamento della nascita di Gesù a paesaggi ecuadoriani, con chiese coloniali e abiti tradizionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecuador, presepi da tutto il mondo in mostra al Museo Francescano di Quito

