ecco la mappa del viminale dei 126 centri da sgomberare nella lista anche casapound

Ecco la mappa del Viminale dei 126 centri da sgomberare. Nella lista compare anche CasaPound. La parola d'ordine del ministro degli Interni è chiara: ripristinare la legalità. Per farlo, il Viminale intende procedere con gli sgomberi degli immobili ancora occupati in tutto il paese.

La parola d'ordine del ministro degli Interni è una sola ed è chiara: ripristinare la legalità. Per farlo il Viminale intende procedere con lo sgombero degli oltre cento immobili ancora occupati in tutta Italia. Per l'esattezza sono centoventisei le realtà mappate che il Ministero ha individuato seguendo un rigido criterio di tolleranza zero per gli sgomberi come ha spiegato Piantedosi: "Alcune occupazioni sono risalenti negli anni e per queste su tutto il territorio nazionale si sta procedendo secondo un ordine progressivo stabilito dalle prefetture". Il ministro ha poi aggiunto: "Come regola ci siamo dati sin dall'inizio quella di sgomberare entro 24 ore ogni edificio oggetto di nuove occupazione abusive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

