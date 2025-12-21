Ecco la grande bellezza dei casalecchiesi
Ecco la grande bellezza dei casalecchiesi. La bellezza, intesa come capacità di valorizzare il proprio patrimonio culturale e le tradizioni, si manifesta quotidianamente nelle persone e negli spazi che rendono unico questo territorio. È un patrimonio che si rinnova nel tempo, mantenendo viva l’identità e l’orgoglio di una comunità che guarda al futuro con rispetto e consapevolezza.
La bellezza. Un concetto ampio, intangibile, ma capace di rinnovare sempre la sua forma e attraversare il tempo, spaziando dall’arte alla moda fino al cinema. È questo il fil rouge che ha guidato la tradizionale premiazione dei casalecchiesi meritevoli, promossa dai volontari del gruppo "Casalecchio nel cuore", che ogni anno punta a valorizzare l’impegno di chi continua a offrire il proprio contributo al territorio. L’evento si è svolto nei giorni scorsi nella sala delle cerimonie del Comune, alla presenza del sindaco Matteo Ruggeri e degli assessori Barbara Negroni, Andrea Gurioli e Claudio Baccolini, oltre ai volontari Chiara Casoni e Athos Gamberini: un appuntamento che, a ridosso del Natale, si è trasformato così in un momento di condivisione e riconoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
